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22.08.2020 (12:15)

Российская команда по военно-медицинскому многоборью посетила место расположения ВМеДА им. Кирова в годы войны

Находящаяся в Узбекистане российская команда по военно-медицинскому многоборью, основу которой составляют выпускники, курсанты и слушатели Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, побывала на месте расположения академии в период эвакуации в годы Великой Отечественной войны.

Узбекская сторона организовала для членов российской сборной обзорную экскурсию по комплексу зданий 1-ой клиники Самаркандского государственного медицинского института, на территорию которого в конце 1941 года из Ленинграда была эвакуирована Военно-медицинской академия.

Вплоть до 1944 года на территории Узбекской ССР в условиях отсутствия достаточной базы академия продолжала вести разностороннюю учебную, научную и лечебную деятельность. Занятия курсантов проходили без выходных и праздников по 10-12 часов в день. За время пребывания в Самарканде академия дала фронту 1265 старших врачей полков за три выпуска.

Российская команда по военно-медицинскому многоборью во главе с заместителем начальника академии по военно-политической работе, полковником медицинской службы Владимиром Лютовым возложила к памятной доске цветы и почтила память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

«Мы сердечно благодарим узбекский народ и особенно жителей города Самарканда, которые протянули руку помощи Военно-медицинской академии в годы Великой Отечественной войны», - отметил во время церемонии Владимир Лютов.

Также в рамках визита в Самарканд российская команда ознакомилась с историческими достопримечательностями древнего города.

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
Медицина , Военно-медицинская эстафета
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