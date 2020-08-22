22.08.2020 (09:00)

Российские военные медики завершили оказание помощи в борьбе с коронавирусом в госпиталях Киргизии, осмотрев более 450 пациентов



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские военные медики завершили оказание помощи в борьбе с коронавирусом в госпиталях Киргизии, осмотрев более 450 пациентов

Бригады российских военных медиков, которые в июле были направлены в Киргизию для оказания медицинской помощи по борьбе с коронавирусом в госпиталях в г. Бишкек и г. Ош, завершили свою работу, осмотрев более 450 пациентов и выписав около 200 человек.

Военные врачи в ходе работы организовали круглосуточные дежурства в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Специалисты терапевтического профиля вели ежедневное наблюдение и другие лечебно-диагностические мероприятия с пациентами, находящимися в перепрофилированных отделениях для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией.

Также военные медики провели санитарно-эпидемиологическое обследование военных госпиталей и выдали рекомендации по процессу оказания медицинской помощи. Кроме того, российские специалисты передали свой опыт по лечению пациентов врачебному и среднему медицинскому персоналу госпиталей.

Перед вылетом прошла торжественная церемония награждения личного состава, на которой присутствовали командир объединенной российской военной базы "Кант" Алексей Ларин, военный и военно-воздушный атташе при посольстве РФ в Киргизии Андрей Лактионов, а также первый заместитель начальника Генерального штаба ВС Киргизии Нурлан Кирешеев. Все 19 медиков получили различные награды от Генштаба ВС Киргизии и Государственного комитета по делам обороны Киргизской Республики.

«В это сложное время Министерство обороны Российской Федерации оказало нам поддержку, направив в Кыргызстан военно-врачебные бригады с необходимым оборудованием. Данная помощь является прямым свидетельством высокого уровня взаимоотношений дружбы, доверия и стратегического партнерства между нашими государствами и нашими Вооруженными Силами», - сказал Кирешеев.

Военные медики прибыли в Киргизию 22 июля самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ. На его борту прибыли 19 медицинских специалистов и медицинское оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты и средства индивидуальной защиты.

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