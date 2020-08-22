22.08.2020 (11:45)

С зенитчиками ЮВО провели тактическое учение с боевой стрельбой на полигоне «Ашулук»

Расчеты зенитных ракетных систем ЗРС С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С» зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО), расположенного на территории Краснодарского края, провели тактическое учение с боевой стрельбой на полигоне «Ашулук» в Астраханской области.

В ходе мероприятия, проводимого в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020», военнослужащие отработали несколько тактических эпизодов по прикрытию объектов от массированного ракетного авиационного удара в условиях радиоэлектронных помех.

Боевые расчёты обнаружили цели, взяли их на сопровождение и произвели боевые пуски ракет. Налет условного противника имитировали сверхзвуковые ракеты-мишени, обладающие скоростными характеристиками и траекторией полёта реальных крылатых ракет и самолётов. Всего было уничтожено более 15 целей.

Поражение мишеней осуществлялось как с оборудованных позиций, так и во время остановок при движении в составе колонн техники.

Всего в учении приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано порядка 30 единиц вооружения и военной техники.

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