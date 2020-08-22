22.08.2020 (11:30)

Силы Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования после завершения специального учения

Корабли Черноморского флота (ЧФ) вернулись в пункты постоянного базирования после проведения специального учения с отработкой практических действий по обеспечению кораблей и судов флота материальными средствами и по оказанию помощи аварийным кораблям в море.

Экипажи кораблей, катеров и судов обеспечения выполнили поставленные задачи и совершили переход из морских полигонов в пункты базирования. После планового технического обслуживания и пополнения запасов материальных средств силы ЧФ продолжат выполнение задач по предназначению.

В учении были задействованы фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Пытливый», малый ракетный корабль «Ингушетия», ракетный катер «Набережные Челны», малый противолодочный корабль «Муромец», танкера, морские, рейдовые буксиры и водолазные суда, вертолёты и самолёты Морской авиации и ПВО Черноморского флота. Всего более 40 надводных кораблей и судов обеспечения и 11 единиц вертолётов и самолётов Черноморского флота.

В рамках учения были отработаны эпизоды по пополнению запасов топлива корабля «лагом» от танкера при стоянке на якоре, по подаче запасов продовольствия на вертолёт Ка-27ПС без его посадки на борт судна путём применения бортовой вертолётной лебёдки, по погрузке торпедного боезапаса на корабль, по пополнению запасов питьевой воды корабля с использованием десантного катера, по охране и обороне района комплексного снабжение и расстрелу плавающей мины с ракетного катера охранения, а также по прикрытию кораблей флота в районе выполнения задач морской авиацией.

Всего в ходе учения было выполнено 14 учебных эпизодов по материально-техническому обеспечению кораблей флота при их нахождении в море.

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