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22.08.2020 (11:15)

Судьи Международного конкурса «Инженерная формула» получили сертификаты на право судейства

В Южном военном округе (ЮВО) судьям Международного конкурса военных инженеров «Инженерная формула» на базе межвидового регионального учебного центра инженерных войск Вооружённых Сил Российской Федерации были вручены сертификаты на право судейства.

Накануне судьи обсудили положение о судействе, порядок начисления штрафных баллов, определили полномочия и обязанности судей и арбитров. Также был сдан квалификационный зачет, по результатам сдачи которого организаторы конкурса вручили судьям повязки и сертификаты на право судейства.

Финальная гонка Международного конкурса «Инженерная формула» пройдет 28 августа на оборудованном полигоне боевой подготовки ЮВО Волжский в Волгоградской области.

В конкурсе принимают участие три команды: команда Вооруженных Сил Российской Федерации, Республики Лаос и Республики Беларусь.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
Южный военный округ , Инженерная формула
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