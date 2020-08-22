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22.08.2020 (11:00)

Горные мотострелки ЮВО в Карачаево-Черкесии получили новое альпинистское снаряжение

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Карачаево-Черкесии, получили на вооружение более 100 комплектов современного альпинистского снаряжения.

Каждый комплект экипировки включает в себя более 80 элементов: снегоступы, ледорубы, горные и скальные молотки, обвязки, веревки, альпинистские палатки, спальники, горные лыжи, костюмы, ботинки, рюкзаки и другое вещевое имущество, необходимое для выполнения задач в сложных условиях горной местности.

Военнослужащие горного подразделения ЮВО регулярно оттачивают свое мастерство на учениях в горах Северного Кавказа, а также выполняют в высокогорье разведывательно-поисковые задачи.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
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