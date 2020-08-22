22.08.2020 (10:45)

Более 260 новобранцев мотострелкового соединения ЮВО приняли Военную присягу на Мамаевом кургане

Более 260 новобранцев мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приведены к Военной присяге на Мамаевом кургане в Волгограде.

В присутствии ветеранов новобранцы с оружием в руках присягнули на верность Родине и поклялись достойно исполнять свой воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отчество.

С поздравлениями и пожеланиями к молодым солдатам обратились представитель совета ветеранов, настоятель храма Всех Святых на Мамаевом кургане отец Георгий и командир батальона подполковник Владимир Воронов.

Новобранцы были призваны на военную службу из различных субъектов Российской Федерации, расположенных на территории ЮВО, в том числе из Краснодара, Ростова-на-Дону, Калмыкии, Астрахани, Дагестана.

Перед принятием Военной присяги военнослужащие прошли обучение по программе общевойсковой подготовки, в ходе которой выполнили упражнения начальных стрельб из штатного оружия автомата АК-74.

Всего в ходе призыва «Весна-2020» мотострелковое соединение ЮВО в Волгоградской области пополнили более 400 новобранцев.

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