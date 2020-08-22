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22.08.2020 (10:30)

Высокогорные подразделения России и Узбекистана выполнили специальные задачи по лазанию на скалодроме в горах Кабардино-Балкарии

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В Приэльбрусье в поселке Терскол на базе Центра горной подготовки и выживания МО РФ военнослужащие высокогорных подразделений России и Узбекистана в рамках подготовки к Международному конкурсу «Эльбрусское кольцо-2020» приступили к тренировкам двух специальных задач «Индивидуальное лазание» и «Лазание в связках на скалодроме».

В ходе подготовки военнослужащие высокогорного подразделения Восточного военного округа (ВВО) отработали лазание в связках и индивидуальное лазание на скалодроме высотой около 20 м.

«На Всеармейском этапе наша команда заняла второе место, сейчас мы планируем взять первое на Международном конкурсе. Команда готовится к Международному этапу и обращает особое внимание на слаженность команды и ошибки, допущенные на Всеармейском этапе, который проходил с 22 июля по 5 августа с.г.», – пояснил инструктор команды ВВО сержант Маскоглов Анатолий.

Всего в тренировках задействовано более 50 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

СПРАВОЧНО:

Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Международный этап состязания проводятся с 2015 года, это будут пятые соревнования подряд.

В международных соревнованиях примут участие команды от России и Узбекистана.

Торжественное открытие состязаний состоится 23 августа 2020 г. в рамках Международного этапа соревнований «Эльбрусское кольцо-2020».

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
Южный военный округ , Эльбрусское кольцо
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