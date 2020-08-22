Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.08.2020 (10:15)

Военнослужащие из семи государств изучили маршрут конкурса АрМИ-2020 «Чистое небо»

Фото Видео

Военнослужащие из России, Узбекистана, Беларуси, Лаоса, Пакистана, Камбоджи и Вьетнама, прибывшие на полигон Ейский в Краснодарском крае для участия в конкурсе Армейских Международных игр АрМИ-2020 «Чистое небо», изучили порядок прохождения препятствий.

Водители бронетранспортеров БТР-82А под руководством наставников прошли весь конкурсный маршрут протяженностью более 11 км.

Военнослужащие прошли трассу по пересеченной местности морского побережья полигона Ейский на время с преодолением таких препятствий как брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения и др.

Международный этап конкурса «Чистое небо» пройдет с 23 августа по 5 сентября 2020 года.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Новости по теме:
В учебном центре военной полиции в Северной Осетии была проведена тренировка по эвакуации условных инфекционных больных военнослужащих
Танки и артиллерия ЮВО на побережье Абхазии поразили десантные корабли условного противника в Черном море
В ЮВО на всех площадках форума «Армия-2020» проведены генеральные репетиции динамических боевых возможностей ВВСТ
На юге России завершилось масштабное спецучение военной полиции «Страж-2020»

Метки:
Южный военный округ , Чистое небо
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false