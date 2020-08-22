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22.08.2020 (10:00)

В учебном центре военной полиции в Северной Осетии была проведена тренировка по эвакуации условных инфекционных больных военнослужащих

Фото Видео

В учебном центре военной полиции во Владикавказе в рамках специальных учений органов и подразделений военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации прошла тренировка по эвакуации условных инфекционных больных военнослужащих.

Согласно замыслу тренировки, в воинской части были выявлены военнослужащие с признаками ОРВИ (высокая температура, кашель и слабость). Инспекторами военной полиции был отработан порядок эвакуации условно зараженных военнослужащих в военный госпиталь для определения заболевания и лечения. Также военные медики оказали помощь условно инфицированному военнослужащему, состояние здоровья которого резко ухудшилось. Ему была оказана медицинская помощь на месте силами медицинского персонала учебного центра военной полиции.

Кроме того, с медицинским персоналом проведены тренировки по дезинфекции учебных служебных помещений и соблюдению противоэпидемиологического режима на территории учебного центра военной полиции.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Военная полиция , Южный военный округ
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