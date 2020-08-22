22.08.2020 (09:15)

Российские военнослужащие в Таджикистане отпраздновали День Государственного флага РФ

Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане приняли участие в торжественном праздновании Дня Государственного флага Российской Федерации.

В Душанбинском и Бохтарском военных городках мероприятия начались с торжественного построения и поднятия Государственного флага России под сопровождение оркестра соединения и исполнения Гимна Российской Федерации.

«Сегодня вдали от нашего родного дома, мы отмечаем День Государственного флага Российской Федерации. В этот день мы чествуем нашу Родину, нашу Россию, чествуем страну с тысячелетней историей и уникальным населением, страну, соединившую на огромной земле множество народов, территорий и культур», – обратился к личному составу временно исполняющий обязанности командир военной базы полковник Евгений Охрименко.

В торжественном мероприятии приняли участие также члены семей военнослужащих и ветераны 201-й военной базы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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