22.08.2020 (09:00)

В центре служебного собаководства ВС РФ состоится открытие Международного кинологического конкурса «Верный друг»

23 августа 2020 года в 470 учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Дмитровском районе Московской области состоится торжественная церемония открытия Международного этапа кинологического конкурса «Верный друг».

В 2020 году кинологический конкурс пройдет в пятый раз в рамках проведения Международных армейских игр-2020.

В торжественном мероприятии примут участие руководство Минобороны России, почетные иностранные гости, представители администрации Дмитровского и Талдомского района Московской области, военнослужащие и члены их семей, ветераны 470 учебного центра служебного собаководства ВС РФ.

Для всех гостей мероприятия будут продемонстрированы показательные выступления кинологов со своими питомцами, а также показ отечественных пород служебных собак.

В ходе конкурса его участники посоревнуются между собой и продемонстрируют зрителю свои умения в меткости, скорости и правильности выполнения упражнений, выполняя различные задания со своей служебной собакой на пяти этапах соревнований.

Помимо российской сборной, в соревнованиях военных кинологов, принимают участие команды из Алжирской Народной Демократической Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Государства Израиль.

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» пройдет в период с 23 по 31 августа 2020 года.

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