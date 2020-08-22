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22.08.2020 (08:54)

Российская команда готовится к новым рекордам на международном конкурсе «Десантный взвод - 2020»

По итогам Всеармейского этапа конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», прошедший в июле текущего года, был отобран лучший взвод, который представит Российскую Федерацию на международном этапе.

В сборную команду вошли лучшие военнослужащие «крылатой пехоты», показавшие наиболее высокие результаты в ходе Всеармейского этапа.

Одними из основных этапов конкурса являются этапы гонок на боевых машинах десанта и командная эстафета на БМД. Экипажи, представляющие на конкурсе Воздушно-десантные войска считаются одними из лучших в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В рамках подготовки к международному этапу была составлена специальная программа, в которой был проанализирован и учтен опыт предыдущих конкурсов, с учетом всех индивидуальных качеств участников, включая психологические, морально-волевые и физические показатели.

«Мы полностью готовы к соревнованиям и понимаем всю ответственность, которая лежит на нас. Выложится по полной, показать достойный результат и победить – вот основные задачи, стоящие перед командой», - рассказал командир взвода старший лейтенант Антон Кутахин.

На Международном этапе конкурсе «Десантный взвод» в минувшем году российская команда установила 8 рекордов в разных дисциплинах. Проведенная подготовительная работа, позволяет надеяться, что все предыдущие рекордные показатели будут значительно улучшены.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Десантный взвод
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