22.08.2020 (08:54)
Российская команда готовится к новым рекордам на международном конкурсе «Десантный взвод - 2020»
По итогам Всеармейского этапа конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», прошедший в июле текущего года, был отобран лучший взвод, который представит Российскую Федерацию на международном этапе.
В сборную команду вошли лучшие военнослужащие «крылатой пехоты», показавшие наиболее высокие результаты в ходе Всеармейского этапа.
Одними из основных этапов конкурса являются этапы гонок на боевых машинах десанта и командная эстафета на БМД. Экипажи, представляющие на конкурсе Воздушно-десантные войска считаются одними из лучших в Вооруженных Силах Российской Федерации.
В рамках подготовки к международному этапу была составлена специальная программа, в которой был проанализирован и учтен опыт предыдущих конкурсов, с учетом всех индивидуальных качеств участников, включая психологические, морально-волевые и физические показатели.
«Мы полностью готовы к соревнованиям и понимаем всю ответственность, которая лежит на нас. Выложится по полной, показать достойный результат и победить – вот основные задачи, стоящие перед командой», - рассказал командир взвода старший лейтенант Антон Кутахин.
На Международном этапе конкурсе «Десантный взвод» в минувшем году российская команда установила 8 рекордов в разных дисциплинах. Проведенная подготовительная работа, позволяет надеяться, что все предыдущие рекордные показатели будут значительно улучшены.