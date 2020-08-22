22.08.2020 (07:33)

На открытии Международного конкурса «Суворовский натиск» зрителям покажут огневые возможности артиллерии и современного вооружения

На полигоне Дальневосточного ВОКУ (Амурская область) 23 августа в 16:30 состоится открытие Международного конкурса «Суворовский натиск». В ходе торжественного мероприятия спланировано прямое включение на полигон подмосковного Алабино, где конкурс откроет Министр обороны РФ генерал-армии Сергей Шойгу.

Кроме представления прибывших на конкурс команд, состоится показ динамических возможностей современного вооружения боевых машин, стрельба мощных артустановок и ряд других выступлений. Специалисты ПВО продемонстрируют навыки борьбы с беспилотной авиацией, поразив воздушные шары на разных высотах. Спланирована также культурная программа, в ходе которой творческие коллективы училища и города Благовещенск покажут лучшие номера.

Вход на мероприятие, а также последующие дни будет свободным. При себе зрителям необходимо будет иметь паспорт и медицинскую маску. Учитывая ситуацию с мировой пандемией и обеспечения безопасности, все зрители пройдут санитарный контроль состояния здоровья.

Для удобства зрителей из Благовещенска до полигона ДВОКУ будет организован дополнительный маршрут автобуса на время проведения соревнований. Люди прибывающие на личном транспорте смогут проехать на организованные стоянки, указатели которых будут размещены на дороге движения в сторону г.Свободный.

Финал международного конкурса экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» проводится на Дальнем Востоке впервые. Конкурс считается одним из главных в системе Армейских международных игр. Для участия в конкурсе прибыло семь команд. Это представители Республик Беларусь, Афганистана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали, Конго, а также команда Российской Федерации. Названные страны, кроме Белоруссии и России, ранее в данном конкурсе участия не принимали. Конкурс продлится две недели.

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