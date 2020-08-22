22.08.2020 (07:16)

Международный военно-технический форум «Армия-2020» впервые пройдёт на Курильских островах

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа на Курильских островах готовят вооружение и военную технику к проведению Международного военно-технического форума «Армия-2020».

Проведение форума впервые состоится на Курильских островах и пройдёт на двух выставочных площадках в городах Курильск и Южно-Курильск.

На данном этапе подготовки военнослужащие армейского корпуса готовят вооружение и военную технику к показу, проводят обслуживание всех узлов и агрегатов, чистят и подкрашивают детали корпусов бронированных машин после проведённых занятий. До сегодняшнего дня, все образцы вооружения и военной техники участвовали в мероприятиях боевой подготовки.

На двух выставочных площадках зрителям форума будет представлен танк Т-72 Б-1, 152 мм самоходная артиллерийская установка 2С5 «Гиацинт», реактивная система залпового огня «Град» и другие современные образцы вооружения и военной техники. Также, посетители форума смогут ознакомиться с новейшими комплектами экипировки для военнослужащих под названием «Ратник» и «Стрелец».

Помимо этого, на выставочных площадках пройдут спортивные мероприятия, выступление творческих и художественных коллективов, соревнования среди зрителей по гиревому рывку, стрельбе из пневматических винтовок и перетягивании каната. Посетителей форума угостят «солдатской» кашей и чаем из полевой кухни.

Для граждан желающих поступить на военную службу по контракту, будет развернут мобильный пункт отбора.

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