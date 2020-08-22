22.08.2020 (06:55)
На полигоне Дальневосточного ВОКУ развернута передовая группа медицинского спецназа Восточного военного округа
В Амурской области на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища развернута передовая группа медицинского отряда специального назначения Хабаровского клинического госпиталя Восточного военного округа. Подразделение переброшено в целях медицинского обеспечения проведения международного конкурса «Суворовский натиск».
На учебно-тренировочном комплексе военными медиками развернуто приемное отделение, перевязочная и операционно-реанимационное отделение. Эти отделения развернуты в современных пневмокаркасных модулях.
Личный состав медицинского отряда специального назначения совместно со специалистами медиками Дальневосточного ВОКУ организовали медицинское обеспечение всех этапов конкурса, в том числе санитарный барьер и безопасность участников и посетителей от вирусных инфекций.
Финал международного конкурса экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» проводится на Дальнем Востоке впервые. Конкурс считается одним из главных в системе Армейских международных игр. Большинство стран участвуют в конкурсе впервые. Торжественное открытие конкурса состоится 23 августа. Конкурс продлится две недели.