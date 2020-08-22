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22.08.2020 (06:45)

Впервые военно-технический форум «АРМИЯ-2020» пройдет на двух площадках в городе Бикин Хабаровского края

Две площадки с вооружением, военной и специальной техникой впервые будут подготовлены к международному военно-техническому форуму «АРМИЯ-2020» в Бикинском гарнизоне Хабаровского края.

Первая площадка будет развернута на привокзальной площади города Бикин, включающая 4 точки показа. Гости форума и жители города смогут увидеть статическую экспозицию гусеничной и колёсной техники, выступления художественных коллективов с концертной программой, попробовать армейскую кашу и чай, приготовленные на местах обоих развернутых площадок.

Особенностью форума  станет информационно-пропагандистское место «Твой выбор» для  популяризации службы в Вооружённых силах Российской Федерации и отбору  кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Демонстрационная часть показа будет происходить на полигоне «Бикинский». На пяти местах мастерство владения военной специальностью покажут военнослужащие мотострелковой роты Восточного военного округа, выполнив первое упражнение контрольных стрельб из вооружения БМП-2, а танкисты танковой роты выполнят упражнение контрольных стрельб штатным снарядом из вооружения танка Т-80.

Также, можно будет увидеть армейскую тактическую стрельбу из стрелкового оружия: автомата Калашникова и ручного противотанкового гранатомёта РПГ.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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