22.08.2020 (06:11)

Военнослужащие общевойсковой армии ВВО приступили к тренировкам показа армейской тактической стрельбы в рамках МВТФ Армия-2020

Военнослужащие краснознаменной общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) на полигонах «Барановский» и «Бикинский» приступили к тренировкам армейской тактической стрельбы, а также динамическому показу вооружения и военной техники в рамках подготовки к Международному военно-техническому форуму «Армия?2020».

На полигонах для военнослужащих были смоделированы различные ситуации применения стрелкового оружия, в которых пехотинцы продемонстрируют свое мастерство. Упражнения выполнят из различных положений для стрельбы с места и в движении. Особое внимание командованием объединения уделяется на обеспечение требований безвестности.

Кроме этого, на демонстрационных площадках будет представлены вооружение и военная техника, стоящая на вооружении Приморской общевойсковой армии: танки Т?72 и Т-80, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортёры, ракетные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, стрелковое оружие и многое другое.

По сравнению с предыдущим годом, в четыре раза увеличено число вооружения и военной техники принимающей участие в статическом и динамическом показе, общее количество которой достигнет 110 единиц.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет на 8 военных объектах Приморской общевойсковой армии ВВО. С 27 по 29 августа 2020 года будут представлены демонстрационные показные выступления с подразделениями объединения, а также выступления художественных коллективов края и многое другое.

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