22.08.2020 (05:27)

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине состоялась тренировка пожарных расчётов

С пожарными командами армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине, проведены плановые тренировки по ликвидации условного пожара на базе одной из воинских частей.

По замыслу тренировки, в парке боевых машин произошло возгорание.

При поступлении сигнала пожарные расчёты отработали подъем по тревоге и выехали к месту чрезвычайной ситуации. По прибытию на место, пожарные расчеты отработали норматив по боевому развертыванию пожарной техники. Особенностью тренировки пожарных расчётов было использование специализированного пожарного оборудования.

Кроме того были отработаны действия по оповещению при возникновении чрезвычайной ситуации на объектах повышенной опасности.

В ходе локализации условного очага возгорания пожарными расчетами использовались две пожарные автоцистерны АЦ-6-40 на шасси КамАЗ-43118.

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