22.08.2020 (05:00)

В Забайкалье в период проведения военно-технического форума ВВО состоятся культурно-художественные мероприятия

В рамках международного военно-технического форума «Армия-2020» с участием военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, помимо статического и динамического показа вооружения и военной техники, пройдет множество выставок и мероприятий культурно-художественной программы.

В частности, в парке Победы города Чита, 27 августа в 10:00 состоится торжественная церемония открытия форума, в которой примут участие творческие коллективы региона, юнармейцы, а также представители местных спортивных организаций и клубов.

На весь период форума будет развернута площадка организации питания военнослужащих в полевых условиях, с показом армейского хлебозавода. Всем посетителям будет предложено попробовать армейскую кашу и чай.

Планируется проведение экскурсий в «Партизанскую деревню» с целью ознакомления с условиями жизни и быта партизан в годы Великой Отечественной войны.

Представителями регионального конно-спортивного клуба будет развернута площадка, где они расскажут о правилах верховой езды и конных прогулках, желающие смогут проехать «верхом» под руководством инструктора.

На площадках «Стрелковый тир и «Армейская тактическая стрельба» гостям форума будут показаны правила обращения и стрельбы из интерактивного оружия, с возможностью попробовать свои силы в дисциплине, и впервые продемонстрирован порядок выполнения упражнений по армейской тактической стрельбе.

Впервые для военно-спортивной подготовки юнармейцев в рамках форума будет введена в действие «Тропа разведчика». Комплекс представляет собой имитацию препятствий, которые могут возникнуть в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, что военно-технический форум в столице края пройдет с 27 по 29 августа. В нем примут участие порядка 100 военнослужащих, и задействовано около 40 единиц современного вооружения и военной техники.

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