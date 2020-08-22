22.08.2020 (03:00)
Российские специалисты химической разведки продемонстрировали иностранным коллегам мастер-класс по экстремальному вождению
Российские экипажи на полигоне «Песочное» (Ярославская область) продемонстрировали своим иностранным коллегам мастер-класс по экстремальному вождению машин РХБ-разведки на максимальных скоростях.
Показательное выступление прошло в рамках подготовки к Международному конкурсу «Безопасная среда».
Специальный «биатлон» по химической разведке предполагает гонки на бронетранспортёрах, дрифт на песке, форсирование водоёма, скоростной участок с классической змейкой, преодоление конкурсантами минно-взрывных заграждений и огненно-штурмовой полосы.
Российская команда безупречно преодолела маршрут, оборудованный рвами, эскарпами, траншеями, габаритными тоннелями, холмами, косогорами, извилистыми проездами, водной преградой и огненно-штурмовой полосой.
Специалисты, дебютировавшие на конкурсе, высоко оценили уверенные и слаженные действия своих коллег.
Команды из Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджи и Республики Мозамбик выступают в конкурсе на технике российского производства. Именно для этих состязаний в России завершено строительство первого полигона для экстремального вождения машин РХБ-разведки.
Соревнования предполагают выполнение 24 нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ защите.
Конкурс предусматривает ведение РХБ-разведки на труднопроходимых участках местности, преодоление водной преграды, взятие проб грунта на заражённой территории, специальную обработку техники и экипировки.
Проводимые состязания вносят элементы новизны в тактику действий подразделений РХ разведки, позволяют продемонстрировать умение управлять вверенной боевой техникой в нестандартных условиях.