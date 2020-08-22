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22.08.2020 (02:21)

Российские снайпера провели пристрелку нового белорусского оружия

Команда Вооруженных Сил Российской Федерации продолжает подготовку к участию в международном конкурсе «Снайперский рубеж», в рамках VI Армейских международных игр, который пройдет на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь.

В ходе прошедшей накануне жеребьевки, где российским снайперам  определена 3-я очередность выступления, команды получили комплект вооружения, необходимого снаряжения и приступили к завершающему этапу подготовки к соревнованиям.

Все участники используют вооружение (7,62 мм снайперская винтовка СВД с штатными дневным и ночным прицелом, автомат Калашникова АКС-74, пистолет Макарова ПМ), предоставленное белоруской стороной.

Российские военнослужащие проверили комплектность вооружения, провели выверку прицельных приспособлений и вы8полнили пристрелку оружия для приведения его к нормальному бою.

Также с командами-участницами конкурса проведены занятия по соблюдению правил техники безопасности при проведении всех этапов конкурсов.

В рамках Армейских международных игр на полигонах Республики Беларусь пройдут три конкурса: «Уверенный прием» – соревнование подразделений связи, «Снайперский рубеж» – соревнование снайперов и «Полярная звезда» – соревнования подразделений специального назначения.

Торжественная церемония открытия Международного конкурса «Уверенный приём» состоится 23 августа на  территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Снайперский рубеж
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