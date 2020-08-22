22.08.2020 (06:30)

В Ульяновске определили победителей и призеров 60-го чемпионата России по парашютному спорту на Кубок командующего ВДВ

Сегодня в Ульяновске на территории гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров 60-го чемпионата Воздушно-десантных войск (Открытый чемпионат России) по парашютному спорту на Кубок командующего ВДВ генерала-полковника Андрея Сердюкова.

Участников и победителей соревнований поздравил начальник управления воздушно-десантной подготовки командования ВДВ полковник Владимир Кваш, который вручил победителям чемпионата Кубок командующего ВДВ, а также кубки, медали, грамоты и ценные подарки участникам чемпионата.

Победителем чемпионата стала команда Центра специальной парашютной подготовки ВДВ, серебра удостоилась команда гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) из г. Новороссийска, бронзу завоевали спортсмены из команды Центрального военного округа.

С торжественным поздравлением участников соревнований выступил ветеран ВДВ, полковник запаса Владимир Иванычев, являющийся Мастером спорта СССР и имеющий 4000 прыжков. Владимир Иванычев был участником 1-го чемпионата Воздушно-десантных войск по парашютному спорту. Он, в должности командира группы принял участие и в первом лыжном марш-броске, совершенном военнослужащими ВДВ в 1969 году.

За участие в марш-броске он был награжден Благодарственным письмом и именным кортиком из рук легендарного командующего Воздушно-десантными войсками Василия Филипповича Маргелова.

Также приехал поздравить спортсменов-парашютистов и старейший десантник России Павел Клетнев, участник Великой Отечественной войны, ветеран 104 воздушно-десантной дивизии, который свой крайний прыжок совершил в возрасте 95-лет.

В завершении мероприятия за достигнутые высокие спортивные результаты были вручены удостоверения «Мастер спорта по парашютному спорту» - старшине Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) Альберту Судареву, а старшему сержанту Дмитрию Мастафанову вручили удостоверение «Заслуженного тренера России по парашютному спорту». За активное участие и достигнутые успехи в подготовке и проведении соревнований по парашютному спорту звание «Спортивного судьи всероссийской категории» присвоено Ларисе Казак.

СПРАВОЧНО:

Чемпионат проходил с 10 по 20 августа с.г. в г. Ульяновске, на базе отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения и на территории аэропорта «Белый ключ».

В чемпионате приняли участие команды соединений и воинских частей ВДВ, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова, Центра специальной парашютной подготовки ВДВ, Воздушно-космических сил, Западного, Центрального, Южного и Восточного военных округов, ДОСААФ России и других организаций.

Для участия в соревнованиях подали заявки более 120 спортсменов-парашютистов, среди которых неоднократные чемпионы мира и Европы, рекордсмены мира по парашютному спорту.

Участники чемпионата соревновались в индивидуальных и групповых прыжках на точность приземления, а также прыжках на индивидуальную и групповую парашютную акробатику. По итогам состязаний парашютисты совершили более 1000 прыжков.

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