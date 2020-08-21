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21.08.2020 (23:54)

Более 250 кинологических расчетов в составе 65 команд в 2020 году приняли участие в подготовке и отборочных этапах Международного кинологического конкурса «Верный друг»

Российскую Федерацию представляет сборная команда Вооруженных Сил РФ, сформированная по результатам отборочных этапов в военных округах  и флотах, видах и родах ВС РФ.

В состав каждой команды входит 10 человек. Это старший представитель команды, тренер, пять кинологов-участников, три человека группы обеспечения и пять служебных собак. В этом году в команду вошли две немецкие овчарки и три бельгийских овчарки малинуа.

С начала 2020 года в борьбе за право участвовать в Международном этапе кинологического конкурса «Верный друг» боролись более 260 расчетов в составе 65 команд, где спецификой военной службы предусмотрено использование служебных собак, представлявшие четыре военных округа и Северный флот, Воздушно-космические силы России, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска, центральные органы военного управления Минобороны России приняло участие в отборочных этапах.

Для проведения индивидуальной подготовки кинологов и дрессировки служебных собак, было задействовано более 60 специально оборудованных мест в воинских частях по всей стране.

Во Всеармейском этапе конкурса приняли участие более  15 отобранных команд, в том числе пять женских. Кроме того, в конкурсе было задействовано около 80 служебных собак различных пород.

По итогам пяти различных упражнений в зачёте «Военные округа и Северный флот» первое место завоевала сборная Восточного военного округа.

Заключительный, международный этап кинологического конкурса «Верный друг», проводимый в рамках «Армейских международных игр», пройдёт в период с 23 по 31 августа 2018 года на учебно-материальной базе 470-го центра служебного собаководства Вооруженных сил Российской Федерации.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Верный друг
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