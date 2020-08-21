21.08.2020 (23:46)

Сборная России и Китая лидирует по итогам последней тренировки на конкурсе АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области

В ходе проведения тренировочных заездов участников конкурса Армейских международных игр АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» судейская бригада зафиксировала лучшие результаты на этапах конкурса.

В результате финального тренировочного заезда с суммой штрафных баллов и лучшим временем идут военные водители из сборной Китая и России, с минимальным разрывом идут команды Узбекистана и Беларуси.

Эстафета проходит по всему маршруту и трассам полигона на общей в 10 тыс. га, общей протяженностью более 8 км. Водителям предстояло пройти земляные серпантины, естественные грязевые участки, имитирующие болотистую местность, специальный участок из искусственных препятствий и скоростные участки по бетонным трассам.

«Особенностью прохождения трассы является большие перепады высот трассы. Водитель должен учитывать покрытия по которым ему предстоит проходить, а это и песок, и камень, и щебенка и рыхлые грязевые почвы, а на скоростном участке главное выбрать диапазоны оборотов для успешного подъема в горку», - заявил капитан Российской сборной капитан Александр Клименков.

Соревнования военных автомобилистов в рамках международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» пройдут с 23 по 29 августа в городе Острогожск Воронежской области.

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