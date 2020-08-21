Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.08.2020 (23:41)

Рота почетного караула Преображенского полка ЗВО выполнит церемонию приветствия иностранных команд на конкурсе АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники»

Рота почетного караула Преображенского полка Западного военного округа выполнит церемонию приветствия иностранных команд Международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области.

Преображенцы прибыли в составе 3 групп почетного караула, которые пронесут знамена Вооруженных Сил Российской Федерации, Армейских международных игр и главного автобронетанкового управления Вооруженных Сил Российской Федерации. В течение недели проведения соревнований личный состав роты Преображенского полка обеспечит сопровождение первых лиц, приглашенных гостей и откроет церемонию награждения победителей.

Соревнования пройдут 23 по 29 августа в Воронежской области и соберут военных водителей из Беларуси, Узбекистана, Китая и России, а также вне зачет выступят команды ДОСААФ России. Впервые в соревнованиях военных водителей и специалистов авторемонтных мастерских примут участие военные водители из Республики Узбекистан.

154 отдельный комендантский Преображенский полк обеспечивает проведение мероприятий с участием Президента Российской Федерации, председателя Правительства Российской Федерации, Министра обороны и других высших должностных лиц Российской Федерации как на территории страны, так и за рубежом, а также участвует в ритуалах встреч и проводов глав иностранных государственных, правительственных и военных делегаций во время их официальных визитов в Россию, возложение венков на мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены», военных парадов и других мероприятий государственного значения.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Новости по теме:
Сборные Беларуси, Китая, Узбекистана и России провели заключительные заезды на конкурсе АРМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области
Военные водители провели техническое обслуживание перед началом конкурса АРМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области
Сборная КНР провела первую тренировку на конкурсе АРМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области
Восемь комплектов боевой техники российской армии разыграли военные автомобилисты на конкурсе АРМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники»

Метки:
АрМИ , Мастера автобронетанковой техники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false