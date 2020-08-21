21.08.2020 (23:41)

Рота почетного караула Преображенского полка ЗВО выполнит церемонию приветствия иностранных команд на конкурсе АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники»

Рота почетного караула Преображенского полка Западного военного округа выполнит церемонию приветствия иностранных команд Международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области.

Преображенцы прибыли в составе 3 групп почетного караула, которые пронесут знамена Вооруженных Сил Российской Федерации, Армейских международных игр и главного автобронетанкового управления Вооруженных Сил Российской Федерации. В течение недели проведения соревнований личный состав роты Преображенского полка обеспечит сопровождение первых лиц, приглашенных гостей и откроет церемонию награждения победителей.

Соревнования пройдут 23 по 29 августа в Воронежской области и соберут военных водителей из Беларуси, Узбекистана, Китая и России, а также вне зачет выступят команды ДОСААФ России. Впервые в соревнованиях военных водителей и специалистов авторемонтных мастерских примут участие военные водители из Республики Узбекистан.

154 отдельный комендантский Преображенский полк обеспечивает проведение мероприятий с участием Президента Российской Федерации, председателя Правительства Российской Федерации, Министра обороны и других высших должностных лиц Российской Федерации как на территории страны, так и за рубежом, а также участвует в ритуалах встреч и проводов глав иностранных государственных, правительственных и военных делегаций во время их официальных визитов в Россию, возложение венков на мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены», военных парадов и других мероприятий государственного значения.

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