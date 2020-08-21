21.08.2020 (23:12)

Сборные Беларуси, Китая, Узбекистана и России провели заключительные заезды на конкурсе АРМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области

Иностранные сборные провели заключительные заезды на конкурсе Армейских международных игр – 2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области.

Военные водители из команды Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Республики Узбекистан и Российской Федерации провели заезды на трассе эстафеты общей протяженностью свыше 8 км.

Команды отработали прохождение более 50 элементов трассы игр на автомобилях российского производства УАЗ «Патриот», КамАЗ с колесной формулой 4х4, 6х6, а также УРАЛ 4320.

В ходе заключительной тренировки перед началом соревнований военные водители продемонстрировали умение преодоления препятствий: косогор, змейка, холм, овраг, противотанковый ров, колейный мост, земляной серпантин, стерня, пахота, зыбучий песок, грязевое болото и брод.

До начала соревнований сборные команды стран-участниц конкурса проведут техническое обслуживание вооружения и военной техники, организуют проведение жеребьевки очередности выступления на 4 этапах состязаний, а также проведут церемонию открытия шестого международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники».

Состязания военные водителей Армейских международных игр пройдут с 23 по 29 августа на базе полигона Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области.

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