21.08.2020 (23:02)

В Китайской Народной Республике почтили память советских и монгольских воинов

В уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй состоялась церемония возложения венков к мемориалу советским и монгольским воинам, павшим при освобождении северо-востока Китая, посвященная 75-й годовщине освобождения Калганского района от японских захватчиков и окончания Второй мировой войны.

В мероприятии приняли участие руководство посольств и военные атташе России, Монголии, Армении, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Туркменистана, Узбекистана, Киргизии, Молдовы, представители Секретариата Шанхайской Организации Сотрудничества, сотрудники Представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы) в КНР. От китайской стороны на церемонии присутствовали делегации Народного правительства провинции Хэбэй и МИД КНР.

В своей речи Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике А.И.Денисов отметил значимость событий, развернувшихся на земле Китая в августе 1945 года, и подчеркнул необходимость бережного отношения к истории: «Здесь советские, монгольские и китайские бойцы поставили точку во Второй мировой войне. Народы наших стран помнят прошлое, чтят память о павших, стремятся беречь мир и открывать будущее. Погибшие в боях за свободу и независимость воины – наши общие герои, а их могилы – наше общее достояние».

После церемонии участники и гости осмотрели мемориальный комплекс и посетили музей, посвященный боям за город Чжанбэй.

Справочно:

Известный в странах Запада как Калган, город Чжанцзякоу возник и развивался как главные северные ворота в Китай. Здесь к августу 1945 года оккупационным командованием был создан мощнейший укрепрайон, который господствовал над окружающей местностью и, по мнению японцев, представлял собой неприступную крепость.

Чжанбэй – ключ к Калганскому району, находящийся к северу на старинном тракте. Город являлся важным опорным пунктом, крупным узлом дорог и непосредственно прикрывал укрепрайон.

На правом фланге Забайкальского фронта действовала советско-монгольская конно-механизированная группа под командованием генерал-полковника Иссы Плиева. Уже к 10 часам утра 15 августа передовые части подошли к городу Чжанбэй. Советское командование предложило противнику капитулировать, но ответа не последовало. На следующий день советские войска пошли на штурм, завязались напряженные уличные бои. Численно превосходившие атакующих советских воинов войска противника оказывали упорное сопротивление, но уже к вечеру 16 августа город был полностью захвачен.

На рассвете 19 августа после мощной артиллерийской и авиационной подготовки войска двинулись на штурм укрепрайона. Завязался ожесточенный бой, который длился два дня. 20 августа советско-монгольские войска при поддержке артиллерии нанесли массированные огневые удары по позициям, занимаемым японцами. Калганский укрепленный район был взят. Противник потерял убитыми и ранеными свыше 860 человек, были пленены 82 японских офицера и 578 солдат.

Памятник в уезде Чжанбэй был сооружен в 1945 году, здесь же в братской могиле были погребены 60 советских и монгольских воинов из состава конно-механизированной группы. После провозглашения КНР было принято решение о возведении величественного мемориала, открытие которого состоялось 20 октября 1957 года.



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