21.08.2020 (22:55)

В Словакии состоялась конференция, посвященная 76-й годовщине Словацкого национального восстания и 75-й годовщине Великой Победы

Сотрудники Представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Словацкой Республике приняли участие в конференции, посвященной 76-й годовщине Словацкого национального восстания и 75-й годовщине Великой Победы.

Мероприятие состоялось в Военном историческом музее Второй мировой войны в селе Погронски Русков. Туда съехались около тридцати человек со всей Словакии – представители Посольства России в Словакии, руководства Нитранского края, главы общественных организаций, представители Словацкого союза борцов-антифашистов, члены военно-исторических клубов «Нитра», «ЮГ», представители Российского центра науки и культуры, Союза русских в Словакии, историки, исследователи, журналисты.

Сотрудники Посольства выступили с докладом, рассказав об особенностях военно-мемориальной работы, о рассекреченных документах Минобороны, касающихся Словацкого национального восстания, и поблагодарили словацких коллег за плодотворное сотрудничество.

Руководству военно-исторического клуба «Нитра» в торжественной обстановке было вручено благодарственное письмо от начальника Управления по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Закончилось мероприятие большой обзорной экскурсией по музею местного энтузиаста Ладислава Жаковича, где на площади в 1000 кв. метров представлена вся история Второй мировой войны.



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