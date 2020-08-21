21.08.2020 (22:41)

Военные водители провели техническое обслуживание перед началом конкурса АРМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области

Военные водители из Беларуси, Узбекистана, Китая и России провели техническое обслуживание автомобилей перед началом конкурса Армейских международных игр – 2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области.

Техническая команда каждой из иностранных стран проверили уровни жидкостей, работу электросистем, двигателя, тормозной системы, работоспособность подкачки шин, крана-манипулятора на автомобильных мастерских МТО УБ-1.

Команды подготовили 100% комплектов автомобилей российского производства УАЗ «Патриот», КамАЗ с колесной формулой 4х4, 6х6, а также УРАЛ 4320 для преодоления 50 элементов трассы армейских игр.

Особое внимание в ходе технической подготовки было уделено надстройке воздушной системы двигателя КамАЗ 5350 и 4350 для преодоления водной преграды.

Состязания военные водителей Армейских международных игр пройдут с 23 по 29 августа на базе полигона Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области.

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