21.08.2020 (22:29)

Впервые в истории конкурса «Десантный взвод» на торжественной церемонии открытия пройдут показательные выступления по фигурному вождению бронеавтомобилей «Рысь»

На торжественной церемонии открытия конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», впервые в истории конкурса будут представлены показательные выступления по фигурному вождению бронеавтомобилей «Рысь» в исполнении водителей отдельного разведывательного батальона Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.

На базе полигона «Завеличье» прошло более пяти тренировок новой программы.

В единой команде военнослужащие отдельного разведывательного батальона продемонстрируют элементы экстремального вождения, маневрирования и исполнения сложных фигур синхронного управления четырьмя бронеавтомобилями на ограниченной площадке размером 30х40 метров.

«Синхронность действий автомобилей под мелодичную музыку на ограниченной площадке создает динамику и сложность фигурного вождения при исполнении опасных элементов «кольцо», «восьмерка», «мельница», «ножницы», - пояснил тренер коллектива, заместитель командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения по вооружению гвардии полковник Виталий Житенко.

«Во время фигурного вождения бронеавтомобили исполняют зеркальные движения, а при сближении расстояние между ними не превышает 10 сантиметров, что показывает мастерство и точность владения бронеавтомобилем.

Мастерское владение техникой – показатель высочайшей подготовки военных водителей и уровня их мастерства», - тренер коллектива.

Торжественная церемония открытия Международного этапа конкурса «Десантный взвод-2020» пройдет уже в это воскресенье на полигоне «Завеличье» в Псковской области.

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