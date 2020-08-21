21.08.2020 (22:11)

Выступление творческих коллективов в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020»

В рамках культурной программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» на открытой сцене Конгрессно-выставочного центра «Патриот» пройдут масштабные культурно-досуговые мероприятия и концерты ведущих музыкальных и хореографических коллективов Москвы и Московской области. Для участников и гостей Форума выступят творческие коллективы Вооруженных Сил Российской Федерации, ведущие ансамбли Московской областной филармонии, детские и юношеские музыкальные коллективы, а также участники Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда».

27 августа для посетителей выступят Государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко», детские и юношеские коллективы Московской области: хореографическая студия «Феникс», детский театр песни «Чародеи», ансамбль «Хмель», народный ансамбль танца «Боярышня», образцовый хореографический коллектив «Родник», вокальные ансамбли «Соло» и «Васильки», а также лауреаты и призеры всероссийских и международных конкурсов эстрадного вокала Валерия Бутарева, Полина Ивлева и Софья Голованова.

28 августа гости увидят выступление виртуозов аккордеонной музыки, исполняющих шедевры классики, джаза и кроссовера – ансамбль «Русский тембр», вокально-инструментальный ансамбль «Интер-Шоу «Вариант», собранный из представителей различных национальностей и народностей, проживающих в России, а также коллектив танцоров мирового уровня, развивающий традиции русской народной хореографии, «Гжель».

Кроме того, в этот же день на сцене Культурно-выставочного центра «Патриот» состоится концерт участников Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда». Для зрителей выступят Екатерина Кузина, Лясан Мингазова, Карина Меликян, Анна Сатонина, Елена Комарова и группа Калина Фолк.

29 августа пройдет Галла-концерт участников творческого конкурса «Армия культуры» между командами-участницами Армейских международных игр–2020. Победителю конкурса представится уникальная возможность принять участие в торжественной церемонии закрытии Игр.

Также знаменитые военные и современные композиции прозвучат в исполнении артистов Центрального Дома Российской Армии.



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