21.08.2020 (22:03)

На учениях военнослужащие общевойсковой армии ЗВО эвакуировали более 100 единиц подбитой техники из под огня условного противника

В ходе проведения специальных учений военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, произвели эвакуацию более ста условно поврежденных единиц бронетехники.

Специалисты ремонтно-восстановительного батальона осуществили сбор и буксировку поврежденного транспорта на обозначенные пункты. В ходе движения военнослужащие выполнили нормативы по преодолению подъемов, спусков и косогоров, движению по проходам в минно-взрывных заграждениях, совершенствовали навыки в ведении наземной и воздушной разведки неприятеля.

Кроме того, участники учения приняли участие в индивидуальной гонке на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-80, выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, силами созданных экипажей мастерских технического обслуживания МТО-УБ1 обнаружили и устранили более 50 различных неисправностей на объектах бронетехники.

В проведении учений было задействовано более 150 военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения армии и около 50 единиц военной и специальной техники.

Отдельный ремонтно-восстановительный батальон общевойсковой армии ЗВО образован в 2009 году в Ленинградской области. Личный состав батальона осуществляет мероприятия текущего ремонта вооружения и военной техники, автомобильного транспорта, восстановления раритетной техники времен ВОВ. Так, военнослужащими батальона был успешно восстановлен и поставлен на ход танк Шерман, поднятый водолазами со дна Баренцева моря в 2017 году.

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