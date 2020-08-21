21.08.2020 (21:54)

На западе России военнослужащие подразделений связи ЗВО подняты по тревоге

В Ленинградской области более 600 военнослужащих подразделений Краснознаменной бригады связи общевойсковой армии Западного военного округа подняты по тревоге в рамках проведения командно-штабных учений.

Подразделения бригады совершили 100-километровый марш комбинированным способом на штатной технике. Прибыв в назначенный район, военнослужащие оборудовали площадки для развертывания автоматизированных пунктов управления АПЕ-5, развернули штатные средства связи, объединив их в единую радиосеть при помощи мобильного комплекса связи «Редут».

В ходе учения связисты будут совершенствовать профессиональные навыки в получении и передаче цифровых данных, осуществлении их маскировки, а обучатся ведению обмена данными в условиях ведения радиоэлектронного подавления.

Кроме того, действия военнослужащих будут осложнены работой диверсионно-разведывательных групп, ведением противником разведки с воздуха при помощи БЛА.

Особенностью комплекса Редут-2УС является его мобильность, способность использовать различные виды связи, создавать в кратчайшие сроки единую локальную сеть, что позволяет значительно сократить время на выполнение поставленных задач.

Комплексы связи АПЕ-5 дополнительно включают в себя спутниковую систему навигации ГЛОНАСС, устройство обработки картографической информации, вмонтированные сервера, устройства видеоконференцсвязи и дополнительными электрогенераторами.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице