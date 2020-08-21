Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.08.2020 (21:20)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятия по специальной подготовке

В мотострелковом подразделение Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по программе специальной подготовки российского воинского контингента миротворческих сил.

По замыслу занятия вблизи миротворческого поста произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего загорелось транспортное средство.

Личный состав поста вызвал пожарные команды, после чего выдвинулся к месту происшествия с первичными средствами пожаротушения и локализовали условное возгорание. Особое внимание уделили действиям военнослужащих ОГРВ ПРРМ при вытаскивании пострадавших из транспортных средств и оказании им первой медицинской помощи.

По прибытию пожарных команд к месту происшествия, пожарные ликвидировали возгорание. Подобные занятия проходят на специально оборудованном учебном месте, которое полностью имитирует миротворческий пост. Занятие носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие во втором этапе чемпионата по ловле рыбы фидером
Зенитный ракетный полк Ленинградского объединения ВВС и ПВО вступил в активную фазу учений с боевой стрельбой
На учении «Страж-2020» военная полиция ЗВО отработала блокирование района химического заражения
Гидрографические катера ЗВО откроют динамический показ на форуме «Армия-2020» в Кронштадте

Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false