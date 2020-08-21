21.08.2020 (21:16)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие во втором этапе чемпионата по ловле рыбы фидером

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие во втором этапе чемпионата по ловле рыбы фидером.

К участию в чемпионате допускались команды, в состав которой входили 3 спортсмена. Второй этап чемпионата состоял из двух туров, которые провели за два дня. Общее время зачётного улова составило 10 часов.

Всего в чемпионате принимают участие 17 команд. Чемпионат по ловле рыбы фидером 2020 проводится на реке Днестр в три этапа.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ также примут участие в соревновании по ловле рыбы «Кубок Днестра-2020».

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