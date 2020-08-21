21.08.2020 (21:10)

На западе России завершились учения с участием трех тысяч военнослужащих ЗВО

На полигоне Кирилловский общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированном в Ленинградской области, более 3,5 тысяч военнослужащих Красносельской и Севастопольской мотострелковых бригад завершили проведение двухсторонних тактических учений.

В ходе отработки тактических эпизодов мотострелки совершенствовали навыки в ведении маневренной обороны и наступлении с выгодного рубежа, проведении контратаки и ввода в строй второго эшелона, противодействии средствам воздушной и наземной разведки, БЛА условного противника.

Впервые, в ходе проведения тактического учения, действия военнослужащих на поле боя поддержали самолеты-разведчики и бомбардировщики, подчиненные командирам противоборствующих соединений.

Кроме того, на завершающем этапе с боевой стрельбой, разведывательно-огневые комплексы, усиленные танкистами Красносельской бригады, нанесли поражение по боевым порядкам противника методом танковой огневой карусели.

В целях достижения максимального превосходства, для проделывания проходов в условных минно-взрывных заграждениях, инженеры армии использовали установку УР-77, что обеспечило непрерывное движение техники Севастопольского соединения при преследовании отступающего врага.

Подразделения реактивной артиллерии, используя вооружение РСЗО «Град», уничтожили условные командные пункты врага огнем прямой и полупрямой наводкой. Также, артиллеристы получили практику в скрытном перемещении на запасные огневые позиции в условиях работы термодымовой аппаратуры.

В проведении учений приняли участие более 3500 военнослужащих мотострелковых, артиллерийских и разведывательных подразделений армии и около 300 единиц специальной и военной техники.

Главной задачей учений являлось совершенствование навыков военнослужащих в ведении маневренной обороны и наступления в условиях ведения противником воздушной разведки и ударных беспилотников, создание прочной системы взаимодействия штабов и командиров подчиненных подразделений в сложной и постоянной меняющейся боевой обстановке.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице