21.08.2020 (20:57)

Зенитный ракетный полк Ленинградского объединения ВВС и ПВО вступил в активную фазу учений с боевой стрельбой

В Астраханской области завершился первый день типовой недели тактического учения с боевой стрельбой зенитного ракетного полка из Псковской области Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

В ходе мероприятия был проведен ритуал представления личного состава принимающего в учении полка руководству центра боевого применения и боевой подготовки воздушно-космических сил.

На церемонии представления присутствовал командующий армией ПВО и ПРО генерал-лейтенант Андрей Дёмин.

В классе подготовки полигона военнослужащие, входящие в состав боевых расчетов, сдали зачеты по требованиям безопасности при нахождении на полигоне и проведении боевых стрельб зенитными управляемыми ракетами, а также зачеты по ракетно-стрелковой, технической и тактической подготовке.

Кроме того, на позициях зенитных ракетных дивизионов и командного пункта военнослужащие были оценены по специальной подготовке на знание функциональных обязанностей и оборудования рабочих мест.

«Сегодня начинаем 3 этап тактических учений, на котором вы должны продемонстрировать силу зенитного ракетного оружия России в рамках международного военно-технического форума Армия-2020. Желаю вам успехов при проведении боевой стрельбы – венца боевой подготовки зенитных ракетных войск», отметил исполняющий обязанности командира дивизии ПВО полковник Александр Шканов.

На следующей неделе боевым расчетам зенитного ракетного полка соединения ПВО предстоит провести боевые стрельбы по ракето-мишеням, имитирующим современные и перспективные средства воздушного нападения с различными высотно-скоростными характеристиками.

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