21.08.2020 (19:41)
На учении «Страж-2020» военная полиция ЗВО отработала блокирование района химического заражения
Военнослужащие подразделений военной полиции Западного военного округа в ходе специального учения «Страж-2020» приняли участие в борьбе с химическим заражением местности в Ленинградской и Нижегородской областях.
В рамках специального учения военной полиции на одном из этапов отработаны учебно-боевые задачи по ликвидации последствий химического заражения местности в результате условного взрыва на химическом предприятии.
Организовано круглосуточное патрулирование в районе химического заражения. Совместно с сотрудниками ВАИ, МВД, МЧС и Росгвардии военные полицейские оборудовали стационарные посты на автомобильных дорогах, ведущих к месту условной химической аварии и организовали блокирование зараженного района.
Кроме того, отработан алгоритм действий в ходе тушения автомобильной техники, находившейся в эпицентре условного взрыва и оказания неотложной помощи пострадавшим военнослужащим и гражданским лицам.