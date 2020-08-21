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21.08.2020 (19:41)

На учении «Страж-2020» военная полиция ЗВО отработала блокирование района химического заражения

Военнослужащие подразделений военной полиции Западного военного округа в ходе специального учения «Страж-2020» приняли участие в борьбе с химическим заражением местности в Ленинградской и Нижегородской областях.

В рамках специального учения военной полиции на одном из этапов отработаны учебно-боевые задачи по ликвидации последствий химического заражения местности в результате условного взрыва на химическом предприятии.

Организовано круглосуточное патрулирование в районе химического заражения. Совместно с сотрудниками ВАИ, МВД, МЧС и Росгвардии военные полицейские оборудовали стационарные посты на автомобильных дорогах, ведущих к месту условной химической аварии и организовали блокирование зараженного района.

Кроме того, отработан алгоритм действий в ходе тушения автомобильной техники, находившейся в эпицентре условного взрыва и оказания неотложной помощи пострадавшим военнослужащим и гражданским лицам.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения
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