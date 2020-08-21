21.08.2020 (19:35)

Экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» провел артиллерийские стрельбы по воздушной цели в рамках подготовки к конкурсу «Кубок моря-2020»

В рамках подготовки к международному конкурсу «Кубок моря-2020» экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» Каспийской флотилии вышел в полигон боевой подготовки ВМС Азербайджанской Республики для проведения артиллерийских стрельб по воздушной цели.

В соответствии с положением о конкурсе воздушную цель имитирует аэростат, находящийся на высоте 100 метров. Стрельба осуществляется в движении со скоростью в диапазоне от 5 до 12 узлов. На выполнение упражнения отводится 50 боеприпасов. В ходе выхода в море экипаж успешно справился с поставленными задачами.

Ранее российские моряки провели тренировки на учебно-тренировочном комплексе, где отработали порядок действий при поступлении забортной воды и применении спасательных средств, а также провели стрельбы по морской цели.

Конкурс «Кубок моря-2020» будет проходить в военно-морской базе «Пута» ВМС Азербайджанской Республики с 25 августа по 4 сентября. В период проведения состязаний морякам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

В этом году в состязаниях примут участие две команды: Российскую Федерацию представит малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии, команда Азербайджанской Республики выступит на патрульном корабле «G-122».

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