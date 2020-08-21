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21.08.2020 (19:24)

Гидрографические катера ЗВО откроют динамический показ на форуме «Армия-2020» в Кронштадте

Большие гидрографические катера откроют динамический показ новейших образцов вооружения и военной техники в ходе международного военно-технического форума «Армия-2020», который пройдёт в Кронштадте с 27 по 29 августа.

«Три больших гидрографических катера с Государственным флагом Российской Федерации, флагами Министерства обороны РФ и Военно-Морского Флота пройдут в строю кильватера, открыв динамический показ форума «Армия-2020» 27 августа», - сообщил командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов.

В рамках форума состоится динамический показ, в котором примут участие корвет, малые ракетные и противолодочные корабли, водолазные, десантные, противодиверсионные, пожарные и спасательные катера, гидрографические корабли, будут продемонстрированы действия противодиверсионного и поисково-спасательного отрядов.

В статическом показе будут представлены образцы техники войск противовоздушной обороны, ракетных войск, сил специального назначения, военной полиции. Гостей ждут экспозиции на кораблях-музеях «Тамбовский комсомолец» и эсминце «Беспокойный», будет работать единственный в России и крупнейший в мире музей батискафов «Эра гидрокосмоса».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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