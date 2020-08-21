21.08.2020 (19:02)

Всадники из России и Узбекистана завершают подготовку к «Конному марафону» в Республике Тыва

Военнослужащие вьючно-транспортных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Узбекистан на горном полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва завершают подготовку к участию в конкурсе «Конный марафон» Армейских международных игр-2020.

В завершающий день подготовки участники оттачивали действия по смене лошадей. Военнослужащие отрабатывали парное взаимодействие по заарканиванию лошадей: первый участник накидывал аркан на скачущую лошадь, второй его страховал. При этом конкурсантам необходимо не только "поймать" лошадь, но и остановить ее. Кроме того, в ходе подготовки к соревнованиям, участники ознакомились со 130-ти километровым маршрутом первого этапа, который им предстоит преодолеть менее чем за сутки.

Международный этап конкурса «Конный марафон» АрМИ-2020 будет проведен в Республике Тыва с 23 по 30 августа, в ходе соревновательных дней представители команд пройдут дистанцию более 150 километров, преодолеют около 50 естественных и искусственных препятствий, а также выявят сильнейших в боевой подготовке.

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