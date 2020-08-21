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21.08.2020 (18:53)

Российские артиллеристы в Таджикистане отработали приемы скоростного вождения на штатной технике

Экипажи самоходных артиллерийских установок «Акация» 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, отработали приемы скоростного вождения в сложных условиях рельефа местности.

На горном танкодроме полигона Ляур механики-водители боевых машин выполнили нормативы покидания огневых позиций, преодоления естественных и искусственных преград, склонов, косогоров, каменистых участков местности, а также отработали маневры и развороты различной сложности.

Практические занятия проводились как в одиночном порядке, так и в составе колонн, на максимально возможной скорости. Контроль перемещения боевых машин и качество маскировки оценивалось беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ
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