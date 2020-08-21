21.08.2020 (18:53)
Российские артиллеристы в Таджикистане отработали приемы скоростного вождения на штатной технике
Экипажи самоходных артиллерийских установок «Акация» 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, отработали приемы скоростного вождения в сложных условиях рельефа местности.
На горном танкодроме полигона Ляур механики-водители боевых машин выполнили нормативы покидания огневых позиций, преодоления естественных и искусственных преград, склонов, косогоров, каменистых участков местности, а также отработали маневры и развороты различной сложности.
Практические занятия проводились как в одиночном порядке, так и в составе колонн, на максимально возможной скорости. Контроль перемещения боевых машин и качество маскировки оценивалось беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10».
Новости по теме:
Артиллеристы соединения ЮВО уничтожили условного противника при помощи РСЗО «Торнадо-Г» в Волгоградской области
Мотострелки ЦВО при поддержке танков и артиллерии уничтожили крупные силы условного противника на учении под Оренбургом
Метки: