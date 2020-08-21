21.08.2020 (18:53)

В ЮВО на всех площадках форума «Армия-2020» проведены генеральные репетиции динамических боевых возможностей ВВСТ

На территории Южного военного округа (ЮВО) прошла генеральная репетиция динамических боевых возможностей вооружения и военной специальной техники (ВВСТ) одновременно на 16 площадках в 14 субъектах Российской Федерации, а также в парке Патриот российской военной базы в Армении.

Для организации мероприятий форума задействован личный состав из 40 соединений и воинских частей ЮВО, также в выставочных мероприятиях участвуют представители региональных подразделений МЧС и Росгвардии.

В рамках форума, проводимого в ЮВО, к показу на 16 выставочных площадках статического показа и в динамике современного боя на тактическом поле будут представлены более 12 тыс. образцов современного вооружения и военной техники, в том числе новейшие истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», Ми-8АМТШ «Терминатор», танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронеавтомобили «Линза», «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», различные артиллерийские системы.

Впервые зрителям и гостям форума продемонстрируют «Партизанскую деревню», оборудованную в лесном массиве. Военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения ЮВО покажут мастерство в сборке-разборке легкового автомобиля УАЗ, монтаже колеса на автомобиль на время и установке двигателя на штатное место, а подразделения тактического воздушного десанта выполнят современные приемы общевойскового боя.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» ЮВО пройдет в период с 27 по 29 августа на территории городов Астрахань, Волгоград, Владикавказ, Гюмри (Республика Армения), Калиновская, Каспийск, Керчь, Краснодар, Майкоп, Новороссийск, Прохладный, Ростов-на-Дону, Севастополь, Ставрополь, Троицкое, Черкесск.

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