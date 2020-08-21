21.08.2020 (18:49)

Военнослужащие ЗВО обнаружили затерянное захоронение 66 советских солдат, погибших в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции

Военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа в ходе экспедиции «Аджимушкай-2020», проходившей в Республике Крым, обнаружили захоронение советских солдат и офицеров.

Прибывшие из Ленинградской области военнослужащие ЗВО проводили исследования в Центральных Аджимушкайских каменоломнях на двух объектах: «Бутовском» завале и завале «Янгуразова».

Были обнаружены различные артефакты времён войны, проверены архивные данные о расположении различных оборонительных сооружений на данных объектах.

В двух километрах к востоку от Керчи, в районе п. Глазовка Ленинского района Республики Крым, было обнаружено воинское захоронение, в котором погребены офицеры, сержанты и рядовые подразделений, входивших в состав 55-ой гвардейской стрелковой дивизии, погибшие в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции. Установлено время захоронения – приблизительно ноябрь 1943 года.

Сведения о захоронении были утрачены, фактически останки погибших находятся в открытом поле. Военнослужащими ЗВО проведено установление границ захоронения.

Ранее информация о возможном местонахождении захоронения в указанной местности поступила от Крымской региональной общественной организации «Восточно-крымский центр военно-исторических исследований» после проведенной архивной работы. В захоронении может быть погребено 66 военнослужащих.

В настоящее время найденное захоронение законсервировано, прорабатывается вопрос об организации полноценной экспедиции для обнаружения и извлечения всех останков военнослужащих с целью их последующего перезахоронения с воинскими почестями на региональном мемориальном комплексе.

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