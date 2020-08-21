21.08.2020 (18:48)

Военные медики ЦВО развернули полевой госпиталь в ходе учения в Челябинской области

Военнослужащие отдельного медицинского батальона гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) развернули полевой госпиталь и полевой пункт управления медицинским обеспечением в ходе учения, проходящего на межвидовом полигоне в Челябинской области.

После проведения развертывания объектов госпиталя военнослужащие медицинского батальона провели их маскировку и организовали систему управления и связи.

Затем военные медики провели тактико-специальное занятие, отработав мероприятия сортировки условно раненых военнослужащих, их госпитализации и проведения терапии в полевых условиях.

Развернутый полевой госпиталь предназначен для оказания всего спектра медицинской помощи от первичного приема до проведения мероприятий реанимации и оперативного вмешательства. В сутки подобный госпиталь, оснащенный аппаратами ультразвукового исследования, рентгенографии и стоматологическим кабинетом способен оказать помощь до 500 человек.

Всего к учению гвардейской танковой дивизии ЦВО, которое завершится 28 августа, привлечено более 8 тыс. военнослужащих и свыше 1.8 тыс. единиц вооружения военной техники, в числе которой более 300 танков Т-72 различных модификаций, в том числе модернизированные танки с увеличенными боевыми характеристиками Т-72Б3М.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении подразделений дивизии современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82АМ.

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