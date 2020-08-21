21.08.2020 (18:45)
На юге России завершилось масштабное спецучение военной полиции «Страж-2020»
Масштабное специальное учение по применению подразделений военной полиции «Страж-2020» завершилось на территории Южного военного округа (ЮВО).
Военные комендатуры и войсковые подразделения военной полиции ЮВО выполнили задачи в едином тактическом замысле специальных учений соединений и воинских частей родов войск, а также самостоятельно отработали ряд практических мероприятий узкой профессиональной направленности.
В рамках спецучения все должностные лица военных комендатур в зоне ответственности ЮВО выполнили комплекс мероприятий приведения структурных подразделений в повышенные степени боевой готовности, включая организацию круглосуточного дежурства с сотрудниками ВАИ, МВД и Росгвардии на опорных пунктах и неподвижных постах, патрулирование на дорогах и объектах.
Специальные задачи, согласно замыслу тактических эпизодов, военные полицейские выполнили на общевойсковых полигонах в Адыгее, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.