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21.08.2020 (18:45)

На юге России завершилось масштабное спецучение военной полиции «Страж-2020»

Масштабное специальное учение по применению подразделений военной полиции «Страж-2020» завершилось на территории Южного военного округа (ЮВО).

Военные комендатуры и войсковые подразделения военной полиции ЮВО выполнили задачи в едином тактическом замысле специальных учений соединений и воинских частей родов войск, а также самостоятельно отработали ряд практических мероприятий узкой профессиональной направленности.

В рамках спецучения все должностные лица военных комендатур в зоне ответственности ЮВО выполнили комплекс мероприятий приведения структурных подразделений в повышенные степени боевой готовности, включая организацию круглосуточного дежурства с сотрудниками ВАИ, МВД и Росгвардии на опорных пунктах и неподвижных постах, патрулирование на дорогах и объектах.

Специальные задачи, согласно замыслу тактических эпизодов, военные полицейские выполнили на общевойсковых полигонах в Адыгее, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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