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21.08.2020 (18:40)

Участники конкурса «Полярная звезда» выполнили пристрелку оружия

По результатам прошедшей жеребьевки, определившей порядок участия команд в первом этапе международного конкурса «Полярная звезда», команда Вооруженных Сил России получила предоставленной белорусской стороной комплект вооружения, необходимого снаряжения и приступила к завершающему этапу подготовки к соревнованиям.

Российские военнослужащие проверили комплектность вооружения, выполнили пристрелку оружия для приведения его к нормальному бою и провели выверку прицельных приспособлений.

Десантники выполнили стрельбы из пистолетов ПМ, автоматов АКС-74, пулемётов ПКМ, ручных противотанковых гранатомётов и снайперских винтовок СВД.

Состязания российских и белорусских участников конкурса «Полярная звезда» пройдут на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь с 23 августа по 5 сентября с.г.

Россию будут представлять военнослужащие отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из подмосковной Кубинки – победители всеармейского конкурса.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Полярная звезда , АрМИ
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