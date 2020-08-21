Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.08.2020 (18:40)

В Южном военном округе завершено масштабное специальное учение МТО

В Южном военном округе (ЮВО) завершилось специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения (МТО), прошедшее одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении задействовали 16 военных аэродромов ЮВО.

Специалисты МТО во взаимодействии с воинскими частями, организациями хранения военного имущества и вооружения, учреждениями Росрезерва выполнили специальные задачи в едином замысле четырех двусторонних тактических учений с соединениями ЮВО.

Всего на специальное учение МТО было привлечено более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе учения военнослужащие выполнили управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Отряд РХБ защиты 49-й армии ЮВО провел полную дезинфекцию Ставропольского президентского кадетского училища
На спецучении подразделения МТО ЮВО отработали вопросы обеспечения полевого склада горючим из магистрального нефтепровода
Массированное применение БпЛА отработали на спецучении в ЮВО
Военные медики Каспийской флотилии организовали работу полевого медицинского пункта в условиях массового поступления условно раненых

Метки:
Южный военный округ , МТО
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false