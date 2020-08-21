21.08.2020 (18:40)
В Южном военном округе завершено масштабное специальное учение МТО
В Южном военном округе (ЮВО) завершилось специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения (МТО), прошедшее одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
В учении задействовали 16 военных аэродромов ЮВО.
Специалисты МТО во взаимодействии с воинскими частями, организациями хранения военного имущества и вооружения, учреждениями Росрезерва выполнили специальные задачи в едином замысле четырех двусторонних тактических учений с соединениями ЮВО.
Всего на специальное учение МТО было привлечено более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.
В ходе учения военнослужащие выполнили управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.