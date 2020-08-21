21.08.2020 (18:36)

Глава Юнармии подписал соглашение с министром спорта Ингушетии в области военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» и Министерство по физической культуре и спорту Республики Ингушетия подписали соглашение в области военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи. Церемония прошла в режиме онлайн в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

Свои подписи в документах поставили начальник Главного штаба Юнармии Герой России летчик-космонавт Роман Романенко и глава ведомства Али Дошхоклоев. По мнению Лидера Движения, в Юнармию приходят тысячи ребят по всей стране, и чтобы обеспечить их всем необходимым, нужна именно такая тесная кооперация со всеми небезразличными организациями и учреждениями.

«Уверен, впереди у нас много интересной работы. Будут и совместные проекты и события и даты! Республика Ингушетия – очень перспективная и прогрессивная территория с точки зрения патриотического движения. Местные власти поддерживают Юнармию по многим направлениям: в регионе создан целый комплекс мер по содействию нашим инициативам. Сегодня мы официально закрепили планы договором о сотрудничестве – теперь наши двусторонние отношения будут развиваться еще активнее», - отметил Роман Романенко.

В свою очередь Али Дошхоклоев отметил, что сотрудничество с Юнармией будет развивать гражданскую и патриотическую позицию молодого поколения. Более того, у ребят появится возможность раскрыть свои физические, творческие и интеллектуальные способности.

«Уверен, что юнармейцы смогут стать достойными защитниками своего Отечества», — отметил он.

На данный момент у Юнармии подписаны соглашения более чем с полусотней партнеров. Среди них – АО «Концерн Калашников», ГК «Ростех», «Русское географическое общество», АМик, Российское Движение школьников, Фонд социально-культурных инициатив и другие.

Справочно:

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 700 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения.

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